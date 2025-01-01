文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathLog 

MathLog

计算数组元素的log(x)函数值。 

计算新数组输出结果的自然对数的版本。

bool  MathLog(
   const double&  array[],      // 数值数组
   double&        result[]      // 结果数组
   )

计算原始数组输出结果的自然对数的版本。

bool  MathLog(
   double&        array[]       // 数值数组
   )

计算新数组输出结果的指定基数对数的版本。 

bool  MathLog(
   const double&   array[],     // 数值数组
   const double    base,        // 对数基数
   double&         result[]     // 结果数组 
   )

计算原始数组输出结果的指定基数对数的版本。 

bool  MathLog(
   double&         array[],     // 数值数组
   const double    base         // 对数基数
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。 

base

[in] 对数基数。

array[]

[out] 输出值数组。

result[]

[out] 输出值数组。 

返回值

如果成功返回true，否则返回false。