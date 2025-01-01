문서화섹션
MathLog

배열 요소에 대한 log(x) 함수 값을 계산합니다. 

결과를 새 배열로 출력하여 자연 로그를 계산용 버전.

bool  MathLog(
   const double&  array[],      // 값의 배열
   double&        result[]      // 결과의 배열
   )

결과를 원래 배열로 출력하기 위해 자연 로그를 계산하기 위한 버전.

bool  MathLog(
   double&        array[]       // 값의 배열
   )

결과를 새 배열로 출력하여 지정된 기준으로 로그를 계산하기 위한 버전. 

bool  MathLog(
   const double&   array[],     // 값의 배열
   const double    base,        // 로그의 밑
   double&         result[]     // 결과의 배열
   )

결과를 원래 배열로 출력하여 지정된 기준으로 로그를 계산하는 버전. 

bool  MathLog(
   double&         array[],     // 값의 배열
   const double    base         // 로그의 밑
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열. 

base

[in] 로그의 밑.

array[]

[out] 출력 값의 배열.

result[]

[out] 출력 값의 배열. 

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.