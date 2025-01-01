DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathLog 

MathLog

Berechnet den Wert der log(x) Funktion für die Elemente eines Arrays. 

Version für die Berechnung des natürlichen Logarithmus mit der Ausgabe der Ergebnisse in ein neues Array.

bool  MathLog(
   const double&  array[],      // Array der Werte
   double&        result[]      // Array der Ergebnisse
   )

Version für die Berechnung des natürlichen Logarithmus mit der Ausgabe der Ergebnisse in das Quell-Array.

bool  MathLog(
   double&        array[]       // Array der Werte
   )

Version für de Berechnung des Logarithmus mit der angegebenen Basis mit der Ausgabe der Ergebnisse in ein neues Array. 

bool  MathLog(
   const double&   array[],     // Array der Werte
   const double    base,        // Basis des Logarithmus
   double&         result[]     // Array der Ergebnisse
   )

Version für de Berechnung des Logarithmus mit der angegebenen Basis mit der Ausgabe der Ergebnisse in das Quell-Array. 

bool  MathLog(
   double&         array[],     // Array der Werte
   const double    base         // Basis des Logarithmus
   )

Parameter

array[]

[in] Array der Werte. 

base

[in] Basis des Logarithmus.

array[]

[out] Array der Ausgabewerte.

result[]

[out] Array der Ausgabewerte. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.