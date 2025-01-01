DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathHypergeometric2F2 

MathHypergeometric2F2

Calcola il valore della funzione Hypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z) utilizzando il metodo di Taylor.                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
   const double  a,      // il primo parametro della funzione
   const double  b,      // il secondo parametro della funzione
   const double  c,      // il terzo parametro della funzione
   const double  d,      // il quarto parametro della funzione
   const double  z       // il quarto parametro della funzione
  );

Parametri

a

[in] Il primo parametro della funzione.

b

[in] Il secondo parametro della funzione. 

c

[in] Il terzoparametro della funzione. 

d

[in] Il quarto parametro della funzione. 

z

[in] Il quinto parametro della funzione. 

Valore di ritorno

Valore della funzione.