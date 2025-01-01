文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathHypergeometric2F2 

MathHypergeometric2F2

使用Taylor方法计算Hypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z) 函数值。                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
   const double  a,      // 函数的第一参数
   const double  b,      // 函数的第二参数
   const double  c,      // 函数的第三参数
   const double  d,      // 函数的第四参数
   const double  z       // 函数的第五参数
   )

参数

a

[in] 函数的第一参数。

b

[in] 函数的第二参数。 

c

[in] 函数的第三参数。 

d

[in] 函数的第四参数。 

z

[in] 函数的第五参数。 

返回值

函数值。