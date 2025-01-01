ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathHypergeometric2F2 

MathHypergeometric2F2

Taylorの方法を使用してHypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z)関数の値を計算します。                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
  const double  a,      // 関数の第1パラメータ
  const double  b,      // 関数の第2パラメータ
  const double  c,      //  関数の第3パラメータ
  const double  d,      // 関数の第4パラメータ
  const double  z       // 関数の第5パラメータ
  )

パラメータ

a

[in] 関数の第1パラメータ

b

[in] 関数の第2パラメータ 

c

[in] 関数の第3パラメータ 

d

[in] 関数の第4パラメータ 

z

[in] 関数の第5パラメータ 

戻り値

関数の値