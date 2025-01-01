DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathHypergeometric2F2 

MathHypergeometric2F2

Calcula o valor da função Hypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z), usando o método de Taylor.                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
   const double  a,      // primeiro parâmetro da função
   const double  b,      // segundo parâmetro da função
   const double  c,      // terceiro parâmetro da função
   const double  d,      // quarto parâmetro da função
   const double  z       // quinto parâmetro da função
   )

Parâmetros

a

[in] Primeiro parâmetro da função.

b

[in] Segundo parâmetro da função. 

c

[in] Terceiro parâmetro da função. 

d

[in] Quarto parâmetro da função. 

z

[in] Quinto parâmetro da função. 

Valor de retorno

Valor da função.