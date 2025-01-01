문서화섹션
MathHypergeometric2F2

테일러 메서드를 사용하여 Hypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z) 함수 값을 계산합니다.                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
   const double  a,      // 함수의 첫 번째 매개변수
   const double  b,      // 함수의 두 번째 매개변수
   const double  c,      // 함수의 세 번째 매개변수
   const double  d,      // 함수의 네 번째 매개변수
   const double  z       // 함수의 다섯 번째 매개변수
   )

매개변수

a

[in] 함수의 첫 번째 매개변수.

b

[in] 함수의 두 번째 매개변수. 

c

[in] 함수의 세 번째 매개변수. 

d

[in] 함수의 네 번째 매개변수. 

z

[in] 함수의 다섯 번째 매개변수. 

값 반환

함수의 값.