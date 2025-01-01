DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathHypergeometric2F2 

MathHypergeometric2F2

Berechnet den Wert der Funktion Hypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z) anhand der Taylor-Methode.                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
   const double  a,      // erster Parameter der Funktion
   const double  b,      // zweiter Parameter der Funktion
   const double  c,      // dritter Parameter der Funktion
   const double  d,      // vierter Parameter der Funktion
   const double  z       // fünfter Parameter der Funktion
   )

Parameter

a

[in] Erster Parameter der Funktion.

b

[in] Zweiter Parameter der Funktion. 

c

[in] Dritter Parameter der Funktion. 

d

[in] Vierter Parameter der Funktion. 

z

[in] Fünfter Parameter der Funktion. 

Rückgabewert

Wert der Funktion.