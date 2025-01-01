文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathFactorial 

MathFactorial

计算指定整数的阶乘。

double  MathFactorial(
   const int  n   // 数值
   )

参数

n

[in] 将被计算阶乘的整数。 

返回值

数值阶乘。