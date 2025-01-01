DokümantasyonBölümler
MathFactorial

Belirtilen tam sayının faktöriyelini hesaplar.

double  MathFactorial(
   const int  n   // sayının değeri
  )

Parametreler

n

[in]  Faktöriyeli hesaplanacak tamsayı. 

Dönüş Değeri

Sayının faktöriyeli.