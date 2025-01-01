DocumentationSections
MathFactorial

Calcule la factorielle de l'entier spécifié.

double  MathFactorial(
   const int  n   // valeur du nombre
  )

Paramètres

n

[in]  Nombre entier pour lequel la factorielle est calculée. 

Valeur de Retour

La factorielle du numéro.