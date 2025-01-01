DokumentationKategorien
MathDifference

Bildet ein Array mit der Differenz der Elemente y[i]=x[i+lag]-x[i].        

Version für eine einmalige Bildung des Arrays reeller Werte:                                

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // Array der Werte
   const int     lag,          // Verzögerung
   double        &result[]     // Array der Ergebnisse
   )

Version für eine einmalige Bildung des Arrays ganzzahliger Werte:                                    

bool  MathDifference(
   const int     &array[],     // Array der Werte
   const int     lag,          // Verzögerung
   int           &result[]     // Array der Ergebnisse
   )

Version für eine mehrfache Bildung des Arrays reeller Werte (Anzahl der Iterationen wird in den Eingabeparametern gesetzt):

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // Array der Werte 
   const int     lag,          // Verzögerung
   const int     differences,  // Anzahl der Iterationen
   double        &result[]     // Array der Ergebnisse
   )

bool  MathDifference(
   const int&    array[],      // Array der Werte
   const int     lag,          // Verzögerung
   const int     differences,  // Anzahl der Iterationen
   int&          result[]      // Array der Ergebnisse
   )

Parameter

array[]

[in] Array der Werte. 

lag

[in] Parameter der Verzögerung. 

differences

[in] Anzahl der Iterationen.

result[]

[out] Array für die Ausgabe der Ergebnisse. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.