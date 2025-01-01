DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsAlt FonksiyonlarMathDifference 

MathDifference

y[i]=x[i+lag]-x[i] farklarına göre bir dizi oluşturur.        

reel değerli dizi ile çalışan versiyon:                                

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // değerler dizisi
   const int     lag,          // gecikme
   double        &result[]     // sonuçlar dizisi
  )

Tamsayı değerli dizi ile çalışan versiyon:                                    

bool  MathDifference(
   const int     &array[],     // değerler dizisi
   const int     lag,          // gecikme
   int           &result[]     // sonuçlar dizisi
  )

Reel değerli bir dizinin tekrarlı oluşumu için kullanılan versiyon (tekrar sayısı giriş parametrelerinde belirtilir):

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // değerler dizisi
   const int     lag,          // gecikme
   const int     differences,  // tekrarların sayısı
   double        &result[]     // sonuçlar dizisi
  )

Tamsayı değerli bir dizinin tekrarlı oluşumu için kullanılan versiyon (tekrar sayısı giriş parametrelerinde belirtilir):

bool  MathDifference(
   const int&    array[],      // değerler dizisi
   const int     lag,          // gecikme
   const int     differences,  // tekrar sayısı
   int&          result[]      // sonuçlar dizisi
  )

Parametreler

array[]

[in] Değerler dizisi. 

lag

[in] Gecikme parametresi. 

differences

[in] Tekrarların sayısı.

result[]

[out] Sonuçların yazılacağı dizi. 

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.