MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathDifference 

MathDifference

Genera un array con differenze elemento di y[i]=x[i+lag]-x[i].        

Versione per la generazione singola di un array di valori reali:                                

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // array di valori
   const int     lag,          // lag
   double        &result[]     // array di risultati
  );

Versione per la generazione singola di array di valori interi:                                    

bool  MathDifference(
   const int     &array[],     // array di valori
   const int     lag,          // lag
   int           &result[]     // array dei risultati
  );

Versione per la generazione iterata di un'array di valori reali (il numero di iterazioni è impostato nei parametri di input):

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // array di valori
   const int     lag,          // lag
   const int     differences,  // numero di iterazioni
   double        &result[]     // array dei risultati
  );

Versione per la generazione iterata di un array di valori interi (il numero di iterazioni è impostato nei parametri di input):

bool  MathDifference(
   const int&    array[],      // array dei valori
   const int     lag,          // lag
   const int     differences,  // numero di iterazioni
   int&          result[]      // array dei risultati
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

lag

[in] Parametro Lag. 

differences

[in] Il numero di iterazioni.

result[]

[out] Array per dare in output i risultati. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.