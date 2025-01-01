文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathDifference 

生成y[i]=x[i+lag]-x[i]元素差异的数组。        

单独生成的真实值数组的版本：                                

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // 数值数组
   const int     lag,          // lag
   double        &result[]     // 结果数组
   )

单独生成的整型值数组的版本：                                    

bool  MathDifference(
   const int     &array[],     // 数值数组
   const int     lag,          // lag
   int           &result[]     // 结果数组
   )

迭代生成的真实值数组的版本（迭代次数在输入参数中设置）：

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // 数值数组
   const int     lag,          // lag
   const int     differences,  // 迭代次数
   double        &result[]     // 结果数组
   )

迭代生成的整型值数组的版本（迭代次数在输入参数中设置）：

bool  MathDifference(
   const int&    array[],      // 数值数组
   const int     lag,          // lag
   const int     differences,  // 迭代次数
   int&          result[]      // 结果数组
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。 

lag

[in] Lag 参数。 

differences

[in] 迭代次数。

result[]

[out] 输出结果的数组。 

返回值

如果成功返回true，否则返回false。