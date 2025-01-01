DokümantasyonBölümler
Binamyal katsayının logaritmasını hesaplar: Log(C(n,k))=Log(n!/(k!*(n-k)!)) 

Tamsayı argümanlar için:

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const int     n,      // 
   const int     k       // kombinasyondaki elemanların toplam sayısı
  );

Reel argümanlar için:

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const double  n,      // elemanların toplam sayısı
   const double  k       // kombinasyondaki elemanların toplam sayısı
  );

Parametreler

n

[in] Elemanların sayısı. 

k

[in] Her bir kombinasyondaki eleman sayısı.

Dönüş Değeri

C(n,k) değerinin logaritması.