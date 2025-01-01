文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBinomialCoefficientLog 

MathBinomialCoefficientLog

计算二项式系数的对数：Log(C(n,k))=Log(n!/(k!*(n-k)!)) 

整型参数版本：

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const int     n,      // 元素总数
   const int     k       // 组合的元素数
   )

真实型参数版本：

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const double  n,      // 元素的总数
   const double  k       //组合的元素数
   )

参数

n

[in] 元素数量。 

k

[in] 每个组合的元素数量。

返回值

C(n,k)对数。