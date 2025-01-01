DocumentazioneSezioni
MathBinomialCoefficientLog

Calcola il logaritmo del coefficiente binomiale: Log(C(n,k))=Log(n!/(k!*(n-k)!)) 

Versione per argomenti integer:

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const int     n,      // il numero totale degli elementi
   const int     k       // il numero di elementi in combinazione
  );

Versione per argomenti reali:

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const double  n,      // il numero totale di elementi
   const double  k       // il numero totale di elementi in combinazione
  );

Parametri

n

[in] Il numero di elementi. 

k

[in] Il numero di elementi per ciascuna combinazione.

Valore di ritorno

Il logaritmo di C(n,k).