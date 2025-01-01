ДокументацияРазделы
ClientAreaLeft

Получает координату X левой верхней точки клиентской области элемента управления CDialog.

int  ClientAreaLeft()

Возвращаемое значение

Координата X левой верхней точки клиентской области.