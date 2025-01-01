Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogClientAreaLeft CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaLeft Получает координату X левой верхней точки клиентской области элемента управления CDialog. int ClientAreaLeft() Возвращаемое значение Координата X левой верхней точки клиентской области. ClientAreaVisible ClientAreaTop