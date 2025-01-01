Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogClientAreaTop CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaTop Получает координату Y левой верхней точки клиентской области элемента управления CDialog. int ClientAreaTop() Возвращаемое значение Координата Y левой верхней точки клиентской области. ClientAreaLeft ClientAreaRight