ClientAreaRight

Получает координату X правой нижней точки клиентской области элемента управления CDialog.

int  ClientAreaTop()

Возвращаемое значение

Координата X правой нижней точки клиентской области.