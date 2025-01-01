ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogOnDialogDragStart 

OnDialogDragStart

Виртуальный обработчик события "DialogDragStart" (начало операции перетаскивания) элемента управления CDialog.

virtual bool  OnDialogDragStart()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "DialogDragStart" происходит при начале операции перетаскивания элемента управления CDialog.