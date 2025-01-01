Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogOnDialogDragStart
- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnDialogDragStart
Виртуальный обработчик события "DialogDragStart" (начало операции перетаскивания) элемента управления CDialog.
virtual bool OnDialogDragStart()
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.
Примечание
Событие "DialogDragStart" происходит при начале операции перетаскивания элемента управления CDialog.