ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogOnClickCaption 

OnClickCaption

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickCaption" (клик мыши на заголовке окна) элемента управления CDialog.

virtual bool  OnClickCaption()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.