OnDialogDragProcess

Виртуальный обработчик события "DialogDragProcess" (операция перетаскивания) элемента управления CDialog.

virtual bool  OnDialogDragProcess()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "DialogDragProcess" происходит при перемещении элемента управления CDialog.