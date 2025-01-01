Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogOnDialogDragProcess
OnDialogDragProcess
Виртуальный обработчик события "DialogDragProcess" (операция перетаскивания) элемента управления CDialog.
virtual bool OnDialogDragProcess()
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.
Примечание
Событие "DialogDragProcess" происходит при перемещении элемента управления CDialog.