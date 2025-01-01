ДокументацияРазделы
ClientAreaVisible

Устанавливает флаг видимости подчиенного элемента (клиентская область) элемента управления CDialog.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // флаг видимости
   )

Параметры

visible

[in]  Флаг видимости.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.