Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogClientAreaVisible
- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
ClientAreaVisible
Устанавливает флаг видимости подчиенного элемента (клиентская область) элемента управления CDialog.
|
bool ClientAreaVisible(
Параметры
visible
[in] Флаг видимости.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.