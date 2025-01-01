Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDialogClientAreaBottom CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaBottom Получает координату Y правой нижней точки клиентской области элемента управления CDialog. int ClientAreaBottom() Возвращаемое значение Координата Y правой нижней точки клиентской области. ClientAreaRight ClientAreaWidth