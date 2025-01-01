ДокументацияРазделы
ClientAreaBottom

Получает координату Y правой нижней точки клиентской области элемента управления CDialog.

int  ClientAreaBottom()

Возвращаемое значение

Координата Y правой нижней точки клиентской области.