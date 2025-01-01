ДокументацияРазделы
Font (метод Get)

Получает значение свойства "Шрифт".

string  Font() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Шрифт" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается "".

Font (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Шрифт".

bool  Font(
   string  font      // значение свойства
   )

Параметры

font

[in]  Новое значение свойства "Шрифт".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.