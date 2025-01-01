Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (метод Get) Получает значение свойства "Шрифт". string Font() const Возвращаемое значение Значение свойства "Шрифт" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается "". Font (метод Set) Устанавливает значение свойства "Шрифт". bool Font( string font // значение свойства ) Параметры font [in] Новое значение свойства "Шрифт". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Angle FontSize