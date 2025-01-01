- Типы объектов
Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR.
|
Объект
|
Идентификатор
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
Да
|
—
|
Да
|
Да
|
Label
|
Да
|
Да (только для чтения)
|
—
|
Да
|
Да
|
Да
|
Button
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Да (только для чтения)
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
Bitmap Label
|
Да
|
Да (только для чтения)
|
—
|
Да
|
Да
|
—
|
Edit
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
В таблице использованы следующие обозначения:
- X/Y – координаты точки привязки задаются в пикселях относительно одного из углов графика;
- Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;
- Date/Price – координаты точки привязки задаются парой дата/цена;
- OBJPROP_CORNER – задаёт угол графика, относительно которого указываются координаты точки привязки. Может быть одним из 4-х значений перечисления ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR – задаёт положение точки привязки в самом объекте, и может быть одним из 9-ти значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT. Именно от этой точки до выбранного угла графика указываются координаты в пикселях;
- OBJPROP_ANGLE – задаёт угол поворота объекта против часовой стрелки.
Указать нужный вариант можно с помощью функции ObjectSetInteger(handle_графика, имя_объекта, OBJPROP_ANCHOR, способ_привязки), где способ_привязки - одно из значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Точка привязки в левом верхнем углу
|
ANCHOR_LEFT
|
Точка привязки слева по центру
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Точка привязки в левом нижнем углу
|
ANCHOR_LOWER
|
Точка привязки снизу по центру
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Точка привязки в правом нижнем углу
|
ANCHOR_RIGHT
|
Точка привязки справа по центру
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Точка привязки в правом верхнем углу
|
ANCHOR_UPPER
|
Точка привязки сверху по центру
|
ANCHOR_CENTER
|
Точка привязки строго по центру объекта
Объекты OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT и OBJ_CHART имеют фиксированную точку привязки в левом верхнем углу (ANCHOR_LEFT_UPPER).
Пример:
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
Графические объекты Arrow (OBJ_ARROW) имеют только 2 способа привязки своих координат. Идентификаторы перечислены в ENUM_ARROW_ANCHOR.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ANCHOR_TOP
|
Точка привязки для стрелки находится сверху
|
ANCHOR_BOTTOM
|
Точка привязки для стрелки находится внизу
Пример:
|
void OnStart()
После выполнения скрипта график будет выглядеть примерно как на этом рисунке.