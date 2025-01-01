Способы привязки объектов

Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR.

Объект Идентификатор X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Да — Да Да Label OBJ_LABEL Да Да (только для чтения) — Да Да Да Button OBJ_BUTTON Да Да — Да — — Bitmap OBJ_BITMAP — Да (только для чтения) Да — Да — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Да Да (только для чтения) — Да Да — Edit OBJ_EDIT Да Да — Да — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Да Да — Да — —

В таблице использованы следующие обозначения:

X/Y – координаты точки привязки задаются в пикселях относительно одного из углов графика;

Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;

Date/Price – координаты точки привязки задаются парой дата/цена;

OBJPROP_CORNER – задаёт угол графика, относительно которого указываются координаты точки привязки. Может быть одним из 4-х значений перечисления ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR – задаёт положение точки привязки в самом объекте, и может быть одним из 9-ти значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT . Именно от этой точки до выбранного угла графика указываются координаты в пикселях;

OBJPROP_ANGLE – задаёт угол поворота объекта против часовой стрелки.

Указать нужный вариант можно с помощью функции ObjectSetInteger(handle_графика, имя_объекта, OBJPROP_ANCHOR, способ_привязки), где способ_привязки - одно из значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT.

ENUM_ANCHOR_POINT

Идентификатор Описание ANCHOR_LEFT_UPPER Точка привязки в левом верхнем углу ANCHOR_LEFT Точка привязки слева по центру ANCHOR_LEFT_LOWER Точка привязки в левом нижнем углу ANCHOR_LOWER Точка привязки снизу по центру ANCHOR_RIGHT_LOWER Точка привязки в правом нижнем углу ANCHOR_RIGHT Точка привязки справа по центру ANCHOR_RIGHT_UPPER Точка привязки в правом верхнем углу ANCHOR_UPPER Точка привязки сверху по центру ANCHOR_CENTER Точка привязки строго по центру объекта

Объекты OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT и OBJ_CHART имеют фиксированную точку привязки в левом верхнем углу (ANCHOR_LEFT_UPPER).

Пример:

string text_name="my_OBJ_TEXT_object";

if(ObjectFind(0,text_name)<0)

{

Print("Object ",text_name," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- получим максимальную цену графика

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- создадим объект Label

ObjectCreate(0,text_name,OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),chart_max_price);

//--- зададим цвет текста

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

//--- зададим цвет фона

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);

//--- установим текст для объекта Label

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_TEXT,TimeToString(TimeCurrent()));

//--- установим шрифт надписи

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

//--- установим размер шрифта

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_FONTSIZE,10);

//--- установим привязку к правому верхнему углу

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);

//--- повернем на 90 градусов против часовой стрелке

ObjectSetDouble(0,text_name,OBJPROP_ANGLE,90);

//--- запретим выделение объекта мышкой

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

//--- отрисуем на графике

ChartRedraw(0);

}

Графические объекты Arrow (OBJ_ARROW) имеют только 2 способа привязки своих координат. Идентификаторы перечислены в ENUM_ARROW_ANCHOR.

ENUM_ARROW_ANCHOR

Идентификатор Описание ANCHOR_TOP Точка привязки для стрелки находится сверху ANCHOR_BOTTOM Точка привязки для стрелки находится внизу

Пример:

void OnStart()

{

//--- служебные массивы

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- установим для массивов признак таймсерии

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- создадим хэндл индикатора Fractals

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

//--- попытаемся скопировать значения индикатора

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Не удалось скопировать верхние фракталы. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- попытаемся скопировать значения индикатора

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Не удалось скопировать нижние фракталы. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- скопируем таймсерию,содержащую время открытия последних 1000 баров

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Не удалось скопировать времена открытия за последние 1000 баров");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // будем в них подсчитывать количество стрелок

bool created;// будем получать результат попытки создания объекта

for(int i=2;i<copied;i++)// пробежимся по значениям индикатора iFractals

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// нашли верхний фрактал

{

if(upcounter<10)// создаем не более 10 объектов "вверх"

{

//--- попробуем создать объект "вверх"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// если создался - сделаем ему тюнинг

{

//--- точка привязки снизу, чтобы не наезжать на бар

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- последний штрих - покрасим

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// нашли нижний фрактал

{

if(downcounter<10)// создаем не более 10 объектов "вниз"

{

//--- попробуем создать объект "вниз"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// если создался - сделаем ему тюнинг

{

//--- точка привязки сверху, чтобы не наезжать на бар

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- последний штрих - покрасим

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}

После выполнения скрипта график будет выглядеть примерно как на этом рисунке.