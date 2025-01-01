ДокументацияРазделы
TextAlign (метод Get)

Получает значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали" графического объекта "Поле ввода".

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали" объекта, привязанного к экземпляру класса.

 

TextAlign (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали" графического объекта "Поле ввода".

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // значение свойства
   )

Параметры

align

[in]  Новое значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.