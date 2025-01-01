TextAlign (метод Get)
Получает значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали" графического объекта "Поле ввода".
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Возвращаемое значение
Значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали" объекта, привязанного к экземпляру класса.
TextAlign (метод Set)
Устанавливает значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали" графического объекта "Поле ввода".
|
bool TextAlign(
Параметры
align
[in] Новое значение свойства "Тип выравнивания текста по горизонтали".
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.