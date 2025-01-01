Элементы управления

Группа графических объектов "Элементы управления".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Элементы управления" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса Объект CChartObjectText Графический объект "Текст" CChartObjectLabel Графический объект "Текстовая метка" CChartObjectEdit Графический объект "Поле ввода" CChartObjectButton Графический объект "Кнопка" CChartObjectSubChart Графический объект "График" CChartObjectBitmap Графический объект "Рисунок" CChartObjectBmpLabel Графический объект "Графическая метка" CChartObjectRectLabel Графический объект "Прямоугольная метка"

