- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Элементы управления
Группа графических объектов "Элементы управления".
Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Элементы управления" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
|
Имя класса
|
Объект
|
Графический объект "Текст"
|
Графический объект "Текстовая метка"
|
Графический объект "Поле ввода"
|
Графический объект "Кнопка"
|
Графический объект "График"
|
Графический объект "Рисунок"
|
Графический объект "Графическая метка"
|
Графический объект "Прямоугольная метка"
