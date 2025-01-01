ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управления 

Элементы управления

Группа графических объектов "Элементы управления".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Элементы управления" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса

Объект

CChartObjectText

Графический объект "Текст"

CChartObjectLabel

Графический объект "Текстовая метка"

CChartObjectEdit

Графический объект "Поле ввода"

CChartObjectButton

Графический объект "Кнопка"

CChartObjectSubChart

Графический объект "График"

CChartObjectBitmap

Графический объект "Рисунок"

CChartObjectBmpLabel

Графический объект "Графическая метка"

CChartObjectRectLabel

Графический объект "Прямоугольная метка"

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты