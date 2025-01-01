State (метод Get)

Получает значение свойства "Состояние".

bool State() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Состояние" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.

State (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Состояние".

bool State(

bool state

)

Параметры

state

[in] Новое значение свойства "Состояние".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.