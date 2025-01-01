Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectButtonState StateSaveLoadType State (метод Get) Получает значение свойства "Состояние". bool State() const Возвращаемое значение Значение свойства "Состояние" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false. State (метод Set) Устанавливает значение свойства "Состояние". bool State( bool state // значение свойства ) Параметры state [in] Новое значение свойства "Состояние". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. CChartObjectButton Save