TickValueLoss

Obtém o preço do tick calculado para uma posição perdedora.

double  TickValueLoss() const

Valor de retorno

Preço do tick calculado para uma posição perdedora.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.