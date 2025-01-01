DocumentaçãoSeções
Obtém o número de ordens de Compra no momento.

long  SessionBuyOrders() const

Valor de retorno

Número de ordens de compra no momento.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.