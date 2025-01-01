DocumentaçãoSeções
Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes de negociação e descrição dos componentes principais da biblioteca padrão MQL5.

Usando as classes de negociação será economizado tempo ao criar programas personalizados (Expert Advisors).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de conjuntos de dados) é alocado no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.

Class/Group

Descrição

CAccountInfo

Classe para trabalhar com propriedades da conta de negociação

CSymbolInfo

Classe para trabalhar com propriedades de instrumentos de negociação

COrderInfo

Classe para trabalhar com propriedades de ordens pendentes

CHistoryOrderInfo

Classe para trabalhar com propriedades do histórico das ordens

CPositionInfo

Classe para trabalhar com propriedades da abertura de posição

CDealInfo

Classe para trabalhar com propriedades do histórico de ofertas

CTrade

Classe para a execução de operações de negociação

CTerminalInfo

Classe para obter as propriedades de ambiente do programa MQL5