Classes de negociação

Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes de negociação e descrição dos componentes principais da biblioteca padrão MQL5.

Usando as classes de negociação será economizado tempo ao criar programas personalizados (Expert Advisors).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de conjuntos de dados) é alocado no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.