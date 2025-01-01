Classes de negociação
Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes de negociação e descrição dos componentes principais da biblioteca padrão MQL5.
Usando as classes de negociação será economizado tempo ao criar programas personalizados (Expert Advisors).
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de conjuntos de dados) é alocado no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.
Class/Group
Descrição
Classe para trabalhar com propriedades da conta de negociação
Classe para trabalhar com propriedades de instrumentos de negociação
Classe para trabalhar com propriedades de ordens pendentes
Classe para trabalhar com propriedades do histórico das ordens
Classe para trabalhar com propriedades da abertura de posição
Classe para trabalhar com propriedades do histórico de ofertas
Classe para a execução de operações de negociação
Classe para obter as propriedades de ambiente do programa MQL5