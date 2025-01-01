DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCSymbolInfoSelect 

Select

Obtém o flag do símbolo da "Observação do Mercado" (Market Watch).

bool  Select() const

Valor de retorno

Obtém o flag do símbolo da "Observação do Mercado" (Market Watch)

Select

Define o flag do símbolo da "Observação do Mercado" (Market Watch).

bool  Select()

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se for incapaz de mudar o flag.