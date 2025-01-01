DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCSymbolInfoInfoString 

InfoString

Obtém o valor específico da propriedade tipo string.

bool  InfoString(
   ENUM_SYMBOL_INFO_STRING  prop_id,     // property ID
   string&                  var          // reference to variable
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  ID da propriedade do texto.

var

[out]  Referente a variável do tipo string para colocar resultado.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.