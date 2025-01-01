InfoDouble

Obtém o valor específico da propriedade do tipo double.

bool InfoDouble(

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id,

double& var

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID da propriedade de tipo double (valor do enumerador ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE).

var

[out] Referente a variável do tipo double para colocar o resultado.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.