DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoMaxLotCheck 

MaxLotCheck

Obtém o volume máximo possível da operação de negociação.

double  MaxLotCheck(
   const string        symbol,              // symbol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // operation
   double              price,               // price
   double              percent=100          // percent of available margin (0-100%), used for trade operation
   ) const

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo para a operação de negociação.

trade_operation

[in]  Tipo de operação de negociação (enumeradorENUM_ORDER_TYPE).

price

[in]  Preço de operação de negociação.

percent=100

[in]  Porcentagem da margem disponível (0-100%), usado para operação de negociação.

Valor de retorno

O volume máximo possível da operação de negociação.