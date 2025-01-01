MaxLotCheck

Obtém o volume máximo possível da operação de negociação.

double MaxLotCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double price,

double percent=100

) const

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo para a operação de negociação.

trade_operation

[in] Tipo de operação de negociação (enumeradorENUM_ORDER_TYPE).

price

[in] Preço de operação de negociação.

percent=100

[in] Porcentagem da margem disponível (0-100%), usado para operação de negociação.

Valor de retorno

O volume máximo possível da operação de negociação.