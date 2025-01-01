- Login
MaxLotCheck
Obtém o volume máximo possível da operação de negociação.
|
double MaxLotCheck(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo para a operação de negociação.
trade_operation
[in] Tipo de operação de negociação (enumeradorENUM_ORDER_TYPE).
price
[in] Preço de operação de negociação.
percent=100
[in] Porcentagem da margem disponível (0-100%), usado para operação de negociação.
Valor de retorno
O volume máximo possível da operação de negociação.