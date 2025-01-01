DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCSymbolInfoMarginMaintenance 

MarginMaintenance

Obtém o valor da margem de manutenção.

double  MarginMaintenance()

Valor de retorno

Valor da margem de manutenção.

Observação

Ele aponta a quantidade de margem (em moeda de margem do instrumento) que é analisada de um lote. Usado para verificar o patrimônio líquido do cliente, quando o estado da conta for alterada. Se a margem de manutenção é igual a 0, então a margem inicial é usada.

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.