TradeTimeFlags

Obtém os flags dos modos de validade das ordens permitidas.

int  TradeTimeFlags() const

Valor de retorno

Flags dos modos de validade das ordens permitidas.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.