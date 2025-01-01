DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCSymbolInfoSwapRollover3days 

SwapRollover3days

Obtém o dia do rolamento swap.

ENUM_DAY_OF_WEEK  SwapRollover3days() const

Valor de retorno

Dia do rolamento swap (valor do enumerador ENUM_DAY_OF_WEEK).

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.