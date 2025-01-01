DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCSymbolInfoAsk 

Ask

Obtém a atualização do preço Ask (preço de venda para quem entra comprado numa posição).

double  Ask() const

Valor de retorno

Atualização do preço Ask.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.