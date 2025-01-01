DocumentaçãoSeções
Obtém o valor da margem inicial.

double  MarginInitial()

Valor de retorno

Valor da margem inicial.

Observação

Ele aponta a quantidade de margem (em moeda de margem do instrumento) que é analisada de um lote. Usado para verificar patrimônio do cliente, quando ele entra no mercado.

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.