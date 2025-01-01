DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Classes de negociação CSymbolInfo TradeCalcModeDescription 

TradeCalcModeDescription

Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato como uma string.

string  TradeCalcModeDescription() const

Valor de retorno

Modo de cálculo do custo do contrato como uma string.

Observação

O símbolo deve ser selecionado pelo método Name.