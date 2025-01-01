DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndStateFlagsSet 

StateFlagsSet

Define flags de estado do controle.

virtual void  StateFlagsSet(
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

flags

[in]  Flags para definir (máscara de bits).

Valor de retorno

Nenhum.