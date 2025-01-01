DocumentaçãoSeções
Color (Método Get)

Obtém a propriedade OBJPROP_COLOR (cor) do objeto de gráfico.

color  Color()

Valor de retorno

O valor da propriedade OBJPROP_COLOR.

Color (Método Set)

Define a propriedade OBJPROP_COLOR (cor) do objeto de gráfico.

bool  Color(
   const color  value      // value
   )

Parâmetros

value

[in]  Novo valor da propriedade OBJPROP_COLOR

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.