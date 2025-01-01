DocumentaçãoSeções
MouseFlags (Método Set)

Salva o estado dos botões do mouse.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // state
   )

Parâmetros

value

[in]  Estado dos botões do mouse.

Valor de retorno

Nenhum.

MouseFlags (Método Get)

Obtém o estado salvo dos botões do mouse.

int  MouseFlags()

Valor de retorno

Estado dos botões do mouse.