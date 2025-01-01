DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndMouseFocusKill 

MouseFocusKill

Limpa o estado salvo dos botões do mouse e desativa o controle.

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // id
   )

Parâmetros

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  Identificador do controle, que recebeu o foco do mouse.

Valor de retorno

O resultado da desativação do controle.