MouseY (Método Set)

Salva a coordenada Y do mouse.

void  MouseY(
   const int  value      // coordinate
   )

Parâmetros

value

[in]  A coordenada Y do mouse.

Valor de retorno

Nenhum.

MouseY (Método Get)

Obtém a coordenada Y do mouse que foi salva.

int  MouseY()

Valor de retorno

A coordenada Y do mouse que foi salva.